Festa delle Penne" al Parco Rufus Thomas, premi Finetti e Rdm per gli studenti dell'Istituto Montessori-Da Vinci"

Questo pomeriggio (ore 17) al parco Rufus Thomas di Alto Reno Terme si terrà la tradizionale "Festa delle Penne". Siamo alla quarta edizione della manifestazione organizzata dall’Istituto superiore Montessori-Da Vinci che ha come obiettivo quello di salutare gli studenti delle nove quinte del plesso scolastico che hanno appena superato l’esame di maturità. Quest’anno vi sono due novità. La prima riguarda il premio Finetti che ha interessato quei ragazzi che non si sono distinti solo per il loro rendimento scolastico, ma anche per le loro azioni di cittadinanza attiva. Si tratta di due borse di studio da mille euro che andranno a due futuri studenti universitari. L’altro riconoscimento si chiama premo Rdm. "Se si visita il nostro sito istituzionale – spiega la preside dell’istituto Luisa Macario – si può ascoltare la nostra radio web che abbiamo allestito in collaborazione con la radio locale Rdm. In questa attività si è particolarmente distinta una studentessa a cui è stato offerto un tirocinio gratuito nella redazione della radio".