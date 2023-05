Festa dello sport ad Altedo

Sabato 10 giugno, dalle 16 a mezzanotte, Altedo sarà il palcoscenico delle associazioni sportive e culturali del territorio, sotto la guida della Proloco di Malalbergo e con la collaborazione dei negozi del territorio. La statale Porrettana sarà chiusa da via I maggio fino al semaforo delle scuole di Altedo, ospitando stand e dimostrazioni delle discipline sportive: danza, kung fu, jujitsu, pallavolo, basket, zumba, bocce, biliardino, ping pong, doom trooper e subbuteo. Alle 16.30 partirà da piazza XXV Aprile la prima edizione di Race for Ageop, una podistica di 14 chilometri, con premi e borse per ogni iscritto e tutto il ricavato andrà in beneficenza per Ageop Bologna. I negozi saranno aperti fino a mezzanotte con promozioni ed eventi, ospiteremo i mercatini creativi di FantaCrea di Budrio, ci saranno diversi punti di musica e street food lungo i 2 km di statale. Alle sera alle 21 grande attesa per il concerto in piazza di The Queen Tribute, la famosa cover band dei Queen che viene dal Piemonte. Davanti a piazza della Pace ci saranno gli stand di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale con tante dimostrazioni e mezzi speciali, ci saranno anche Protezione Civile e Croce Italia per la rianimazione cardiopolmonare. I vigili del fuoco daranno spettacolo invece sul sagrato della chiesa. Alle 18 si terrà il Gala dello Sport: l’amministrazione premierà i ragazzi del territorio che si sono distinti e che hanno vinto campionati a livello regionale, nazionale e mondiale. Alle 18.30 sarà inaugurata la striscia dello Sport, l’opera creata dall’artista Fabieke (foto), un murales di oltre 100 metri con i campioni italiani nazionali e mondiali, di tutte le discipline sportive, inclusi i grandi paraolimipici.

z.p.