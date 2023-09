Festa dello Sport, orgoglio e ripartenza

La Festa dello Sport per ripartire. La seconda edizione della kermesse era prevista per il week-end del 20 e 21 maggio scorsi. La terribile alluvione del 17 maggio che ha colpito la Romagna in particolare, ma anche parte del nostro territorio, hcostrinse però gli organizzatori a rinviare il tutto. "Riprogrammare la Festa dello Sport, un evento nel quale sono coinvolte tante associazioni – afferma la consigliera Stefania Fazzi, che insieme alla consigliera Alessia Cuomo, sono le promotrici di questo importante evento –, é stata dura. Ma, grazie all’impegno e alla sensibilità delle associazioni sportive coinvolte, ce l’abbiamo fatta. Sabato e domenica sarà un weekend di puro divertimento e adrenalina per tutti, con attività ed esibizioni sportive per tutte le età e abilità".

Il programma della due giorni di sport sarà tutto da vivere: il sabato dalle 9 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 18.

’Play the game’ è il motto dell’evento. Non c’è un biglietto d’ingresso da pagare e per partecipare serve solo un abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica per avere la possibilità di cimentarsi in tanti sport. Si potrà scegliere tra discipline di ogni genere, ma anche con attività personalizzate da poter svolgere con il proprio amico a quattro zampe. "Il weekend – ribadisce il sindaco Luca Lelli – è stato pensato dall’amministrazione comunale, oltre che come momento di svago, socializzazione e solidarietà per tutta la comunità, anche per valorizzare il nostro territorio e i parchi cittadini che anche molti ozzanesi conoscono ma non vivono. Ecco l’occasione per scoprirli facendo sport all’aria aperta".

Il cuore dell’evento sarà la zona Expo situata nel parco di Villa Maccaferri, dove ci saranno tutti i gazebo delle associazioni coinvolte e dei professionisti in campo sportivo e di medicina sportiva che metteranno a disposizione di tutti i partecipanti il loro sapere e le loro discipline facendole provare. Ci sarà uno spazio bimbi a cura di Fashion eventi con attività di gioco, balli, lego giganti percorsi ad ostacoli, laboratori creativi parkids-nozioni e percorsi di parkour. Senza dimenticare le mini Olimpiadi con tanto di premiazioni finali. Una parte del ricavato derivante dagli stand gastronomici e vendita gadget verrà devoluto in beneficenza all’associazione Autismo 365, associazione che sarà presente alla due giorni e presenterà progetti di inclusione per bambini e ragazzi con spettro autistico. Domenica la partenza della corsa che commemorerà il Cev, Maurizio Cevenini.

Zoe Pederzini