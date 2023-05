Festa dello Sport per tutti i gusti con le associazioni del territorio

Torna a Crevalcore la tanto attesa ‘Festa dello sport’. L’apertura della manifestazione si è tenuta ieri sera nella sala Ilaria Alpi, alla presenza del sindaco Marco Martelli, di Donatello Poluzzi, assessore comunale allo Sport, di Enrico Bellinelli, fiduciario Coni, per i Comuni di Terre d’Acqua e di altri ospiti del mondo sportivo . Qui si è svolta la premiazione di atleti, dirigenti sportivi e volontari del mondo dello sport. La manifestazione entra nel vivo da oggi fino all’8 giugno e il pubblico potrà assistere, secondo un programma articolato, alle varie dimostrazioni di discipline sportive praticate nel Comune di Crevalcore.

Le dimostrazioni si terranno nel centro sportivo e in alcune palestre delle frazioni. "Vogliamo manifestare il nostro ringraziamento – dice Poluzzi – alle associazioni sportive, agli atleti, agli allenatori, ai dirigenti sportivi e ai volontari dello sport. Con la Festa dello sport vogliamo allo stesso tempo dare un riconoscimento in particolare ai più giovani che fanno attività sportiva". E aggiunge: "Perché dopo tutto quello che è successo, vedi le chiusure forzate causa covid, non era scontato che ci fosse una così intensa ripresa delle discipline sportive che si praticano sul nostro territorio". La manifestazione ha il patrocinio del Coni - Comitato regionale Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna.

p. l. t.