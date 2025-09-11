Festa dello Sport, tutto il mondo è palestra

Il paese si trasforma in una palestra a cielo aperto, tra dimostrazioni di tai-chi, karate e ginnastica artistica fino alle esibizioni di hip hop e danza moderna, senza dimenticare il nuoto, il calcio e la pallavolo. Così la Festa dello Sport, che andrà in scena sabato dalle 10 alle 22, è pronta a coinvolgere l’intera cittadinanza in un grande evento pensato per valorizzare l’offerta sportiva del territorio.

A pochi giorni dal via, il programma presenta già un ricco elenco di proposte: saranno 23 le associazioni sportive presenti, 26 discipline e attività tra cui scegliere e una trentina tra postazioni, aree gioco e stand informativi che animeranno vie, parchi e spazi pubblici. Nella centrale Piazza dei Martiri della Liberazione (nella foto), cuore della festa, non mancherà una scacchiera gigante per cimentarsi in modo originale nel gioco degli scacchi, ma anche postazioni per giocare a subbuteo e punti informativi per scoprire il tiro con l’arco e il trail. In piazza ci sarà anche Giovanni Marchetti, atleta sassese impegnato nella prossima Coppa del Mondo di Skeleton, per far conoscere questa disciplina e consentire ai visitatori di provare le emozioni di una discesa virtuale in pista grazie a un apposito simulatore. Giochi in acqua, fitness e prove di nuoto sincronizzato animeranno invece la piscina comunale, mentre il parcheggio di Piazza Fratelli Cervi diventerà una vera e propria area motori con percorsi per mini moto e kart.

Ma non è finita qui. Il week-end sarà ulteriormente impreziosito dalla 13ª edizione della Sasso Race, la manifestazione organizzata da Massimo Cipriani e dal Green Devils Team: l’evento dedicato alla mountain-bike prevede una gara nazionale articolata tra i sentieri del Contrafforte Pliocenico e del Parco storico di Monte Sole. Si inizierà già sabato alle 16 con la Sasso Baby Race, riservata ai giovanissimi tesserati della Federazione Ciclistica Italiana, mentre domenica alle 9.30 prenderà il via la Sasso Race con i big della mountain bike.

Una terza proposta darà spazio anche a chi desidera vivere il percorso senza pensare alla classifica: la Sasso Ride con partenza "alla francese" tra le 8.30 e le 9.30 della domenica è stata pensata, infatti, proprio in quest’ottica. Infine, è in programma anche il torneo di basket giovanile che nel fine settimana vedrà sfidarsi, sul parquet della Palestra Tiziano Nannuzzi di Borgonuovo, le squadre Under 17 di Virtus Bologna, Reyer Venezia, Victoria Libertas Pesaro e Vis 2008 Ferrara. "Una grande giornata di festa – conferma il sindaco Roberto Parmeggiani – che coinvolgerà famiglie, appassionati, operatori commerciali e non solo". "Questo evento è frutto di un lavoro di gruppo iniziato alcuni mesi fa, con il rilancio della Consulta comunale dello Sport e l’adesione di numerose associazioni e diverse realtà – aggiunge l’assessore allo sport, Alessandro Malferrari – che hanno creduto in un progetto che prende forma oggi ma che continueremo a plasmare e far crescere insieme domani".

Giorgia De Cupertinis