Festa dell’Unità, gioia Pd: "Oltre un milione di incassi. La scommessa è vinta"

"Un bel salto nel vuoto", ma soprattutto "una scommessa vinta". Enrico Di Stasi, da giugno segretario provinciale del Pd, si schiarisce la voce e non nasconde una punta di orgoglio mentre, assieme al tesoriere Valerio Gualandi, snocciola i numeri della prima Festa dell’Unità al parco Cevenini: un milione e 1.285 euro incassati (più dell’ultima kermesse al Parco Nord e un utile maggiore), almeno 75.000 presenze. A questo si aggiunge un’entrata media giornaliera di 38.691 euro, mentre si stima che circa 41.000 persone abbiano consumato un pasto per un incasso dei ristoranti che da solo parla di 813.000 euro. I dati soddisfano i dem, che guardano già al futuro: "Con questi risultati, la Festa non deve temere nulla per i prossimi 10 anni".

L’esperimento di spostare l’evento nel cuore di Borgo Panigale, in un parco più ristretto e sicuramente più ‘caldo’, vivo e partecipato, ha funzionato. "È un passaggio molto importante per noi e per la nostra comunità – puntualizza Di Stasi –. Non era una sfida semplice, dopo tanti anni al Parco Nord c’era il rischio di incrinare un equilibrio consolidato: abbiamo dimostrato che la festa non è solo un luogo fisico, ma un patrimonio fatto di relazioni e partecipazione che sa rinnovarsi. Siamo andati al di là di ogni previsione, sia in termini di affluenza che di qualità. Un punto di riferimento nazionale, con la presenza figure autorevoli, e locale, ma ciò che lo rende davvero speciale è la forza e il lavoro dei volontari". Bene le serate con i ‘big’, da Schlein a Bonaccini fino a Cuperlo, ma anche Bersani, "nonostante la pioggia".

Per il futuro resta l’intenzione di ‘allargare’ gli spazi sconfinando nel centro sportivo di via Biancolelli, magari portando lì "tornei e attività per ragazzi e per le famiglie", così come quella di migliorare la situazione parcheggi ("Ma tanto arriverà il tram", sorridono i dem). E a chi chiede a Di Stasi se quella di Bologna possa diventare la Festa nazionale, il segretario chiosa: "Non ci tiriamo indietro. Siamo andati meglio dei nostri ‘vicini’, come Modena e Reggio...".

"Ringrazio i volontari – sottolinea Lele Roveri, responsabile della Festa –, hanno fatto un lavoro eccezionale: nessuno avrebbe mai pensato di incassare oltre un milione. Abbiamo sottovalutato in senso positivo le potenzialità del parco: una macchina perfetta e funzionante, che ci ha fatto vincere la scommessa". "E l’ultima settimana è quella in cui abbiamo avuto più presenze: significa che le persone sono volute tornare", chiude l’altra responsabile Giulia Caciolli. Presenti anche Matteo Meogrossi, coordinatore della segreteria provinciale, e Gilbero Gigli, responsabile del parco.