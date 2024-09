Festa dell’Unità, i conti. Giù gli incassi sperati con la grana maltempo: mancano 250mila euro

Sarebbe un cifra attorno ai 250mila euro quella che rappresenterebbe il mancato utile della Festa dell’Unità 2024 rispetto alla previsioni. Di questo ‘meno’ non preventivato si è parlato ieri sera in una lunga segreteria provinciale del Pd. È accertato l’incasso della versione 2024 del Parco Nord: circa 980mila euro, poco meno del milione di euro. Meno di quanto ci si aspettava dopo aver rivisto le prime stime, perché in corso d’opera le ‘ambizioni’ dei dem erano calate a circa 1 milione e 250mila euro di utile. La segretaria Federica Mazzoni, nella conferenza stampa di presentazione della Festa, aveva invece parlato di circa 1 milione e mezzo di euro come utile atteso per una Festa abbastanza lunga, dal 29 agosto al 22 settembre. Gli obiettivi però, come detto, sono stati subito riconsiderati. In più, il maltempo ci ha messo il carico, con la pioggia che ha fatto rimanere chiusa la kermesse di quest’anno per alcune serate. Il freddo innaturale per settembre ha fatto il resto. Ovviamente, come tutti gli anni, il reale mancato incasso della Festa sarà quantificabile quando arriveranno le fatture da pagare. Dalla luce ai fornitori, c’è un mondo da dover soddisfare. Lì si farà davvero il calcolo dei mancati incassi, che secondo l’esperienza degli altri anni potrebbero attestarsi alla metà circa dell’utile disatteso. Considerando quindi che sarebbero circa 250mila gli euro non pervenuti, il mancato incasso dovrebbe verosimilmente attestarsi sui 100-150mila euro. Che per essere ripianati dovranno essere cercati altrove.

Quest’ultimo passo viene chiarito da Lele Roveri, storico organizzatore della kermesse. "Viste le difficoltà generate dal maltempo e della pioggia, ognuno dei responsabili degli stand farà una piccola Festa che devolverà il proprio incasso alla Festa provinciale – spiega il gestore anche dell’Estragon –. Il ristorante Alba fara la sua festa a Casalecchio, per fare un esempio, e così gli altri, come Bertoldo, Gallo Rosso e Pesce Borgo sui loro territori. L’analisi inconfutabile durante la segreteria è stata quella del maltempo che ha danneggiato la Festa, perché fino a quel punto avevamo incassi record e ben superiori alle previsioni". Sempre ieri sera sarebbe stato ricordato anche l’incasso dell’anno passato, che dai numeri della Federazione si sarebbe attestato sul milione e 370 mila euro.

La Festa 2024 organizzata da Lele Roveri, come detto, è stata funestata dal maltempo. Va ricordato che l’ultima settimana, la terza, era programmata nei giorni della seconda alluvione che ha colpito nel giro di un anno e mezzo la Romagna e l’Emilia, il 18 e il 19 settembre. Le temperature in picchiata hanno scoraggiato poi gli ultimi avventori.

La Festa di quest’anno è tornata a sorpresa al Parco Nord ‘grazie’ ai ritardi del Passante di Bologna, l’infrastruttura che dovrebbe allargare tangenziale e autostrada nel tratto cittadino e che ancora giace, per gli ultimi passaggi autorizzativi, al ministero dei Trasporti che deve dare l’ok al complesso e ponderoso Piano economico finanziario delle concessioni autostradali. Considerando che l’ad di Aspi, Roberto Tomasi, giorni fa a Bologna a margine di un evento non si è sbilanciato su quando potrebbero davvero partire i cantieri dell’opera, non è detto che la Festa non possa celebrarsi al Parco Nord anche l’anno prossimo. Ma una nuova sede è possibile.