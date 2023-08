Festa dell’Unità No di Azione, il Pd apre: "Lombardo è benvenuto"

Il campo largo parte in salita alla Festa dell’Unità. Azione dice che "lascia ballare da solo il Pd" e il senatore calendiano Marco Lombardo ha fatto sapere che i dem si sono limitati a chiamarlo per "un invito riparatore". Morale: al dibattito del 14 settembre al Parco Nord con gli esponenti delle opposizioni, Pd in primis, Azione diserterà perché mancano "le condizioni politiche". Ma il vicesegretario provinciale del Pd, Matteo Meogrossi, convinto della necessità di "costruire un’alternativa alla destra", perciò (ri)apre le porte della Festa a Lombardo. E lo invita all’ultimo valzer al Parco Nord per "un ballo largo di comunità".

Crede che sia un errore per Azione non partecipare?

"Il Pd ha pensato e voluto questa iniziativa che guardasse a tutte le forze di opposizione. Ribadisco: il nostro avversario, e di tutte le forze di opposizione, è il governo di centrodestra. Da qui, l’idea di un’iniziativa che metta insieme Pd, M5s, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra, Più Europa e, appunto, Azione".

Lombardo dice che non c’era reale interessa a coinvolgere Azione. E che l’invito è arrivato last minute e per dibattiti meno ’spinosi’.

"In verità per il famoso incontro in sala centrale Salvador Allende con l’ex ministro dem, Andrea Orlando, avevamo chiamato il numero due di Azione, Matteo Richetti. E con lui altri esponenti di respiro nazionale. Ma Richetti ha declinato. E ci sono stati indicati i nomi dei colleghi Fabrizio Benzoni e Giulio Sottanelli".

Lombardo, che è stato anche assessore del Pd, dice che avete fatto di tutto per non chiamarlo...

"Ma no. Mai stata alcuna preclusione sui nomi di Azione. E saremmo molto contenti se Lombardo fosse presente il 14 settembre con Orlando e gli altri in sala Allende. L’invito che gli avevamo mandato era per dibattiti nella sala metropolitana, dove il programma si chiude più tardi". Questa frattura non rischia di avere ripercussioni sulle alleanze per le amministrative locali del 2024?

"Ogni territorio ha le sue specificità territoriali: in alcuni casi ci sono campi larghi, in altri stretti. Magari con Azione ci sarà sinergia in alcuni Comuni e non in altri... si valuterà caso per caso, sulla base di idee e programmi. Di sicuro a livello nazionale e locale dobbiamo provare a dialogare. Il campo largo è un dovere".