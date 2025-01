Festa dell’Unità, ’rosso’ verso i 150mila euro

Il nuovo piano di rientro del debito dem, oltre il taglio dei circoli Pd del 40%, è il tema principe di questi giorni nel partito. Ma le ombre della tenuta economica riguardano anche la Festa dell’Unità, dalla quale non arrivano buone notizie. Il bilancio non è ancora stato chiuso, ma già si sa, visti gli oltre 10 giorni di meteo avverso, che la kermesse avrà i conti in rosso.

Si parla di un ’rosso’ di 120-150mila euro, nonostante la scelta di restare nella storica sede del Parco Nord (dopo aver annunciato il trasloco) fosse stata considerata positiva anche in termini di resa economica.

In verità la situazione anche per l’amata festa dell’Unità ogni anno rischia di complicarsi di più. Tra la mancanza di volontari, l’incubo maltempo, una minore partecipazione, anche tra chi porta avanti la festa da anni non si nasconde una certa amarezza. Da qui, non è escluso che anche la decisione di traslocare alle ’Caserme Rosse’ a Corticella, una nuova sede che ha comunque diverse incognite, possa essere posticipata di un altro anno. Il Passante autostradale, del resto, è ancora in stallo. Quindi probabilmente anche ad agosto i lavori al Parco Nord non saranno entrati nel vivo.

In più, in zona Corticella, non mancheranno problemi di viabilità per i lavori del tram per via dei cantieri della linea Verde. Morale: ci sarà forse ancora tempo per un altro valzer al Parco Nord. Un tema, questo, che sarà in cima all’agenda dem nei prossimi giorni.

Rosalba Carbutti