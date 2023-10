Festa di Halloween. Musica e divertimento in centro e al museo

Martedì alle 15,30 nel centro storico di Persiceto festa di Halloween organizzata dalla Pro Loco. In piazza del Popolo sarà presente il mangiafuoco, musica e balli con Ritmo danza e un gazebo con punto ristoro a base di dolci leccornie. Alle 16 in corso Italia, truccabimbi e racconta fiabe mentre in via Pellegrini dalle 17, "Dolcetto o scherzetto" e dalle 18 "Crescentine o prosecco". Alle 18,30 al Museo archeologico ambientale di Porta Garibaldi, si terrà poi "Halloween al museo" evento a cura del Museo del cielo e della terra.