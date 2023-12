Festa di Santa Lucia con messe e giochi

Festa di Santa Lucia con celebrazioni liturgiche, giochi per ragazzi, presepi e gastronomia da oggi a domenica presso la parrocchia di Santa Lucia di Casalecchio dove insieme alla festa della protettrice si svolgono anche attività aperte alla cittadinanza e alle famiglie. Il via oggi con la messa delle 10 e a quella delle 20,30 che verrà concelebrata dai diversi sacerdoti originari o che hanno prestato servizio in questa parrocchia di via Bazzanese. Sabato pomeriggio si aprono i mercatini parrocchiali e la sera si svolge la cena organizzata dal gruppo Scout Casalecchio di Reno. In tutte le giornate poi è possibile visitare la quarta edizione del presepe artistico e popolare allestito negli spazi parrocchiali e visibile fino al 14 gennaio.