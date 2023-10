Festa di strada contro il tumore

I commercianti del centro di Casalecchio in prima fila nella lotta contro i tumori e nelle campagne di sensibilizzazione per prevenire il cancro. In 40 si sono riuniti nell’associazione "We Love Casalecchio" e per tutta la giornata di oggi, dalle 10 alle 24, hanno organizzato uno street party dal titolo significativo: Nastro Rosa. Inserito tra le iniziative di prevenzione dei tumori al seno organizzate dalla Lilt in ottobre con il nome di "Mese Rosa", lo street party casalecchiese si aprirà con il check-up gratuito in piazza del Popolo, di fianco al teatro, da parte dello staff di endocrinologia dell’Ospedale Maggiore di Bologna nello stand della Cri. Collaborano a questa importante giornata anche i volontari dell’Avis, dell’Aido e della stessa Lilt. Fitto il programma delle iniziative che per tutto il giorno animeranno con piazza del Popolo anche piazza dei Caduti e le vie XX Settembre, Pascoli e Porrettana. Arte di strada e mostre di pitture, esibizioni di ginnastica artistica della PolMasi e sfilata in danza sulla gradinata del teatro, concerti.