Festa-Fiera, scatta il conto alla rovescia

Quattro giorni di festa da oggi a domenica per l’edizione numero 38 della grande Festa-Fiera, l’appuntamento più importante in questa comunità di Valsamoggia con un fitto programma di mostre, mercati, gastronomia, concerti e spettacoli. Il tutto intorno al centro storico dell’ex capoluogo dove con la regia della Pro Loco si svolge la fiera che si pone come ideale punto di contatto tra la stagione estiva che finisce e quella autunnale che comincia. Una kermesse che ospita come sempre mercato, gastronomia per tutti i gusti, iniziative per i più piccoli, raduni motoristici, spettacoli e musica. Il percorso espositivo quest’anno è dedicato alla seconda edizione della rassegna di fotografie d’epoca scattate nel dopoguerra da Francesco Dondarini. Cento foto che raccontano la Crespellano degli anni Quaranta attraverso i volti e gli sguardi degli abitanti dell’epoca. Immagini ritrovate da Giuseppe Savini in un mercatino dell’antiquariato, praticamente per caso ed esposte nella sala consiliare del municipio. Il via ufficiale oggi alle 19 in piazza Berozzi, e a seguire sul palco dei concerti salgono Gli Strilloni" diretto da Heron Borelli, mentre ai Portici dalle 19 si esibiranno i Drunk Butchers per una serata di beneficenza dedicata all’associazione Ant, in collaborazione con Brasil Event Street Food.

Ancora la musica protagonista del venerdì alle 21 in piazza della Pace dove gli storici deejay del Kiwi condurranno una serata Remember dello storico locale. Sabato all’insegna dello spettacolo con, direttamente da Tali e Quali Show, Paolo Masi, il sosia italiano di Jovanotti, che proporrà un concerto con tutti i più famosi brani dello showman nazionale. Per i più piccoli spazio ai Portici col mercatino di scambio dei giochi, laboratori, e spettacoli. Mentre in via Togliatti da segnalare l’associazione per il restauro del legno di Calcara.