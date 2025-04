Festa in bici sulla Ciclovia del Sole

Largo alla bicicletta. Tornano in provincia, complice l’arrivo della bella stagione, le ‘Domeniche ciclabili’, che prevedono pedalate in sicurezza su strade chiuse al traffico veicolare o su piste ciclabili. Quattro domeniche mattina, fra aprile e luglio, per percorrere itinerari alla portata di bambini e ciclisti amatoriali. Si comincia dal ‘Pianura bike day’, domenica 13 aprile, per festeggiare il quarto compleanno della Ciclovia del Sole, con un percorso pianeggiante che si snoda tra i campi, gli argini e i frutteti in fiore.

Partenza alle 10 da Crevalcore e arrivo a Mirandola, dove dopo circa due ore di pedalata i partecipanti verranno accolti dalla ‘Ciclofesta’, con stand gastronomici, laboratori, musica e intrattenimento. Sarà invece una domenica ciclabile dedicata alle famiglie, il ‘Family bike day’ che partirà da Marzabotto il 25 maggio. Oltre al doppio percorso da 5 e da 15 chilometri, entrambi pianeggianti, sarà allestito un bike park per fare imparare e divertire i bambini. Il percorso terminerà a Pian di Venola (percorso corto) o a Pioppe di Salvaro (percorso lungo) dove si potrà scegliere se tornare con il treno o in bici.

Domenica primo giugno è il turno dell’ ‘Imola bike day’, giunto ormai alla sua terza edizione, che oltre a regalare l’esperienza delle mitiche curve dell’autodromo, si snoderà nella prima valle del Santerno, passando anche dalla ciclovia omonima. Dopo circa un’ora e mezza di pedalata senza dislivello i partecipanti saranno accolti da ‘Imola green’: evento di tre giorni dedicato alla mobilità sostenibile con food truck, prove di mezzi elettrici e stand a tema. Il 13 luglio, con l’arrivo del caldo, si salirà in Appennino, per quella che è la domenica ciclabile più "dura" ma anche la più spettacolare a livello di paesaggi. Torna infatti il ‘Brasimone bike day’, un percorso di circa 23 chilometri con 700 metri di dislivello che in circa due ore condurrà i partecipanti da Ponte di Verzuno fino alle sponde del lago del Brasimone.

Per permettere la più ampia partecipazione, la partenza di ogni percorso sarà raggiungibile con il treno, caricando la propria bici. Le ‘Domeniche ciclabili’ sono promosse da Territorio Turistico Bologna - Modena e Città metropolitana di Bologna, e vengono realizzate in collaborazione con Conad e Emil Banca Credito Cooperativo. È possibile iscriversi gratuitamente sul sito internet dedicato. Ai primi 100 iscritti in regalo la maglia delle ‘Domeniche ciclabili’. Per info e iscrizioni: www.domenicheciclabili.it.

p. l. t.