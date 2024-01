Festa in musica per la riapertura del teatro

Festa in musica lunedì prossimo a Sasso Marconi per la riapertura del teatro comunale al termine del cantiere di miglioramento energetico. Per questa occasione l’orchestra L’Oro del Reno diretta da Michale Tintoni in collaborazione con Opificio di arte scenica propone una mattinata di lezioni-concerto al quale assisteranno oltre 500 studenti provenienti dalle scuole dell’area metropolitana bolognese. Mentre la sera alle 21 è in programma un concerto sinfonico dedicato al genio creativo di Wolfgang Amadeus Mozart.

"L’attenzione rivolta ai giovani attraverso la lezione concerto mattutina è uno dei punti di forza del progetto orchestra L’Oro del Reno -spiegano gli organizzatori- Attraverso un immersione totale nella bellezza e nella gioia, che solo l’ascolto dal vivo della musica sa restituire, la lezione concerto interattiva diventa quindi momento propedeutico e una delle azioni più interessanti legate alla manifestazione". La sera protagonista l’orchestra L’Oro del Reno nell’interpretazione delle due ouverture dalle Nozze di Figaro e Don Giovanni, della Sinfonia n 41 k 551 in Do Magg. "Jupiter" e del Concerto per violino e orchestra n.4 k 218 in Re Magg, solista Linda Guglielmi, violinista sassese in carriera, pluripremiata in concorsi nazionali ed internazionali ed ex alunna dell’IC di Sasso Marconi. Ospite d’eccezione la soprano islandese Margrét Hannesdóttir.