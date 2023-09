Festa in parrocchia a Ozzano: stand gastronomici, musica dal vivo e divertimento

Tre giorni di festa alla parrocchia di Santa Maria della Quaderna, in via Bertella a Ozzano. La kermesse si è aperta ieri sera con l’esibizione della scuola di ballo ’Ballando ballando’ e proseguirà oggi e domani. Stasera alle 18.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21 musica dal vivo con i Piadinum. Domani, ancora stand aperto dalle 18.30 e alle 21 spettacolo di burattini. Venerdì 8 settembre alle 20.30 è in programma il momento clou della festa religiosa con la messa solenne in occasione della natività della Vergine Maria.