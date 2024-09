Festa in piazza per la campionessa Giovannini

Sabato tutti in piazza del Popolo a San Giovanni a festeggiare la persicetana campionessa olimpica di pallavolo Gaia Giovannini. I festeggiamenti, organizzati dal Comune, prenderanno il via alle 18, con l’esibizione dimostrativa di minivolley a cura dell’associazione Unione polisportiva persicetana (con la quale Gaia ha mosso i primi passi come giocatrice di pallavolo) e dell’associazione Decima Volley. Si terranno poi i saluti istituzionali di Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore allo Sport e Associazionismo, e di Enrico Belinelli, presidente della consulta dello sport e fiduciario Coni. A seguire saliranno sul palco insieme a Gaia i suoi primi allenatori persicetani: Linda e Fausto Bongiovanni.

Dopo le premiazioni da parte della polisportiva, di Davide Gubellini, presidente dell’Unione nazionale veterani dello sport, sezione Ondina Valla di Bologna, e di Alessandro Baldini, presidente territoriale della Fipav Bologna, il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti conferirà a Gaia il premio ‘Pesco d’Oro’. E’ il massimo riconoscimento del Comune di Persiceto per meriti sportivi.

Durante il pomeriggio saranno inoltre allestiti stand a cura delle associazioni dilettantistiche sportive Unione polisportiva persicetana e Decima Volley e della Pro loco. Con la medaglia d’oro vinta nell’agosto scorso da Gaia Giovannini alle olimpiadi 2024 di Parigi nella disciplina della pallavolo femminile, San Giovanni in Persiceto completa il suo medagliere olimpico che, con la seconda medaglia ad una atleta donna, si tinge anche di rosa. Nel 1932 a Los Angeles Mario Gruppioni vinse la medaglia di bronzo nella lotta; otto anni fa, nel 2016, a Rio, Aleksandra Cotti conquistò la medaglia d’argento insieme alla squadra di pallanuoto femminile e poco meno di un mese fa Gaia ha raggiunto il gradino più alto del podio.

"Siamo veramente felici – dichiarano Pellegatti e Cerchiari – di poter festeggiare Gaia per questo straordinario risultato sportivo. Unitamente alla consegna del ‘Pesco d’oro’, abbiamo voluto organizzare un evento in piazza, nel cuore della nostra cittadina. Ciò per far sì che Gaia senta l’affetto e la riconoscenza non solo dell’istituzione comunale ma anche della comunità che si stringe intorno a lei. Per questo motivo invitiamo tutti a partecipare alla festa di sabato".

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella sala consiliare del municipio.

