Festa in teatro per la Via degli Dei dopo il primato della sostenibilità

Foto, video, racconti e testimonianze oggi a Sasso Marconi dove, dalle 15,30 al teatro comunale, si svolge la prima edizione della festa della Via degli Dei. L’itinerario di origine etrusca che in 130 chilometri collega Bologna e Firenze, è il primo cammino al mondo ad aver ricevuto la Certificazione internazionale di sostenibilità da parte del Global Sustainable Tourism Council, l’ente riconosciuto dall’Organizzazione mondiale del turismo come struttura di riferimento per la definizione degli standard di sostenibilità in ambito turistico.

È proprio questo traguardo frutto delle buone pratiche adottate in materia ambientale, dell’attenzione prestata a temi come l’inclusione e la cura dell’ospitalità, del lavoro svolto negli anni per migliorare la fruibilità dei sentieri, valorizzare i luoghi attraversati dal percorso, le loro tradizioni gastronomiche e culturali ad essere posto al centro del viaggio virtuale condotto da Nico, il blogger inventore del ‘Cammino del cretino’, che in modo divulgativo e divertente fornisce consigli di viaggio agli appassionati camminatori. L’ingresso è gratuito.

g. m.