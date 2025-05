Festa della mamma, la storia di Jessica: “Incinta con un tumore, Tommaso il regalo più bello della vita”

Bologna, 11 maggio 2025 - Quando parla del suo Tommaso, Jessica Ricci dice che “è stato un miracolo”. Non ci sono tante altre parole per descrivere quanto accaduto quel 3 agosto di otto anni fa. Quando scopre di essere incinta, è appena tornata dal viaggio di nozze alle Maldive, ha 29 anni. Dopo un paio di settimane si accorge di avere delle perdite e quello che poteva sembrare un aborto spontaneo risponde a un’altra diagnosi: tumore all’utero.

I medici dei diversi ospedali le consigliano di interrompere la gravidanza, a rischio c’è la sua, di vita, e quella di Tommaso, perché il tumore cresce di quattro centimetri ogni mese vicinissimo alla testa del bambino. Ma lei non se la sente, non si dà per vinta. “Al Sant’Orsola mi dicono che c’è una possibilità su un milione che vada tutto bene e io decido di affidarmi all’unica équipe che mi lascia intravedere un barlume di speranza - racconta Jessica -. La soluzione è la chemioterapia, senza sapere che effetti avrebbe procurato al bambino”. All'ottavo mese di gravidanza Tommaso nasce con un parto cesareo: sta benissimo. E la settimana seguente Jessica viene operata per asportare il tumore.

Dove ha trovato la forza?

“In Tommaso - risponde Jessica, e la voce le si spezza - Ho sempre detto che se non fossi stata incinta non ce l'avrei fatta. Portare avanti una gravidanza è impegnativo; fare contemporaneamente sette mesi di chemio è devastante. Anche per un discorso psicologico, vedevo tutti, compreso mio marito, soffrire tantissimo, mentre io non potevo muovermi, non avevo i capelli”.

Ha scoperto qualcosa di nuovo su se stessa che prima non conosceva?

“Ho imparato a vivere in modo diverso, a dare importanza alle cose vere, che contano. Adesso riesco a godermi la vita”.

Tra tutti i ricordi dolorosi, ce n’è uno che riesce a farla sorridere?

“Tutte le settimane mi facevano un'ecografia per controllare che Tommaso fosse ancora vivo. Nel momento in cui mi sentivo il battito del suo cuore, tiravo un sospiro di sollievo”.

Cosa direbbe alla se stessa di allora?

“Mi darei una pacca sulla spalla e mi direi che sono stata coraggiosa. A volte mi chiedono se non avessi potuto pensare di più a me stessa, interrompendo la gravidanza. Sarebbe stato più semplice, non avrei fatto tutti quei mesi di chemio, ma non ci ho pensato nemmeno per un secondo”.

Cosa si augura per il futuro?

“Non ho sogni nel cassetto. Ho ricevuto tutto quello che avrei potuto chiedere alla vita. Ho la salute, la mia famiglia, mio marito che è il mio pilastro, mio figlio che è un miracolo. Ho una casa dove tornare alla sera. Ho già chiuso il mio cerchio”.