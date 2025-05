Festa della mamma, il doppio post su Instagram del Bologna per le madri rossoblù

Bologna, 11 maggio 2025 – La mamma è sempre la mamma. Ancor più se rossoblù. Il Bologna omaggia le donne che hanno cresciuto i ragazzi agli ordini di Vincenzo Italiano, con due post su Instagram nel giorno della loro festa. Una carrellata di fotografie – messe anche su Facebook –che ritrae i giocatori insieme alle loro madri con due brevi didascalie: “Auguri a tutte le mamme” con due cuori rossoblù e poi “Oggi il tifo è tutto per voi”.

19 foto La carica in vista della finale di mercoledì di Coppa Italia contro il Milan

Dal Sindaco Lollo De Silvestri a Beukema, da Miranda a Pedrola, da Orsolini a Ravaglia, passando per Cambiaghi, Lucumi, Erlic, Skorupski, Pobega, Lykogiannis, Fabbian, Bagnolini, Casale, Calabria, Ndoye, Dallinga. E ancora Castro, Ferguson, Holm. Chi con foto più recenti, chi invece con scatti più datati, dal piccolo Orso al neonato Pedrola. Ravaglia con il suo gemello e Lucumi con tutta la famiglia.

Un tenero momento rossoblù in questa domenica senza calcio sotto le Due Torri dopo che la squadra ha giocato lo scorso venerdì, perdendo contro il Milan al Meazza (nell’occasione i rossoneri hanno giocato con i cognomi delle madri sulle maglie da gioco). Sicuramente anche tutte loro tiferanno per i propri figli impegnati mercoledì all’Olimpico di Roma quando il Bologna tornerà in campo contro i rossoneri per contendergli la Coppa Italia.