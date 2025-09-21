Festa oltre la mezzanotte: chiuso per una settimana il locale di via del Pallone

Bologna, 21 settembre 2025 – Il Questore di Bologna ha chiuso per sette giorni il Centro Polifunzionale ‘Il Pallone’ di via del Pallone, a due passi da via Irnerio e dal Parco della Montagnola. Una zona che in estate, grazie anche alle attività musicali e ricreative, si riempie di giovani in un’area spesso finita al centro di episodi di cronaca.

Nella giornata di ieri però il Questore di Bologna ha imposto la sospensione per una settimana di tutte le attività nei locali estivi in via del Pallone.

Come recita il Comune online, “dal 2020 lo spazio è gestito da Aics Bologna tramite una convenzione con il Quartiere Santo Stefano. Uno degli obiettivi principali di questo luogo è quello di fungere da snodo principale nei processi di cura della comunità della zona”.

Però, da alcuni controlli della Polizia Locale, reparto Commerciale, effettuati nella serata tra il 18 e il 19 agosto è stato accertato che, nei locali dell'esercizio, era in atto una festa musicale con un centinaio di persone, anche oltre la mezzanotte.

La Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura ha così appurato che le certificazioni riguardanti l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione degli impianti elettrici installati “sono da considerarsi irregolari in quanto non risulta alcuna presentazione al Comune di Bologna degli atti prima citati. Emergeva dunque la mancata presentazione di tali certificazioni riguardanti l'idoneità statica delle strutture allestite”.

Così, la decisione del Questore di chiudere per sette giorni la struttura. I gestori dell’attività, contattati, si dicono molto amareggiati e dispiaciuti. Così come, fanno presente, di aver già presentato domanda per la conformità elettrica dell’impianto.