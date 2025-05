Festa multietnica in Bolognina: "Questo gol ha unito la comunità"

Abbiamo vissuto la notte dei miracoli, come cantava il nostro Lucio. Una notte che non dimenticheremo mai, che profuma di orgoglio e appartenenza. Bologna ha vissuto la sua notte, ed è proprio, come cantiamo e diciamo da metà stagione, da quando il Bologna è tornato a essere un Gran Bologna, che si muove la città. I rossoblù segnano la storia, la scrivono e la incorniciano. La prendono tra le mani, anzi tra i piedi di Ndoye, che gonfia la rete all’Olimpico e porta la città sulle nuvole. La città è incredula, si lascia andare a un’esultanza liberatoria che può significare solo una cosa: a Roma, il Bologna ha vinto contro il Milan in finale di Coppa Italia. Un trofeo in casa rossoblù che mancava da 51 anni.

E la città tutta si connette ai trentamila tifosi che dipingono di rossoblu la capitale. Lo spettacolo, che si crea quando la rosa del mister Italiano scende in campo, ieri notte più che mai, si materializza in piazza Lucio Dalla, sotto la Tettoia Nervi, dove c’è il maxischermo.

Il cuore della Bolognina è un tappeto rossoblù, che diventa marea già prima del fischio di inizio: non si contano le persone sedute, in piedi o che saltano, sventolando le bandiere con i nostri colori, in alto, dove meritano di stare. Ci sono più di un migliaio di tifosi e bolognesi, uniti con un unico sogno nel cuore, che si trasforma in realtà. La 78esima finale di Coppa Italia profuma di Bologna. E in piazza Lucio Dalla questo profumo si respira tutto. "Chi non salta milanista è" è il coro che fa da padrone, già prima discesa in campo dei nostri undici. I cori si fanno più forti e più di mille voci si uniscono: "Bologna la mia vita te la dedico" è il motivo che accompagna il match. Sembra di stare al Dall’Ara e infatti la piazza si trasforma nella sua succursale, dove i tifosi, a fiumi, si radunano per tifare il Bologna calcio.

L’altalena di emozioni inizia subito, già dall’inno nazionale e poi si acutizza tra il settimo e il nono minuto. E quando il portiere Skorupski, rinominato ’San Lukas’ per la piazza e per tutti noi, agguanta tra le braccia e tra i suoi guantoni il pallone e lo mette al sicuro, tutti applaudono. La rete si fa attendere, fino all’inizio del secondo tempo. Sono le scarpette di Ndoye a sigillare la storia. Finta di corpo e palla sotto al sette. I fumogeni dipingono la Tettoia Nervi di rosso e di blu. Con loro, che riempiono la piazza gremita, ci sono i trentamila giù a Roma. E sugli spalti, la città dello sport si unisce a quella della musica, con Laura Pausini e Luca Carboni in tribuna. Poi c’è Cesare Cremonini, osannato come se fosse il dodicesimo uomo in campo.

All’80esimo minuto Ndoye esce dal campo e tutti applaudono, urlano, cantano. Alcuni piangono. Dopo i sei minuti di recupero, vissuti con il fiato mozzato e la mano sul petto, scoppia l’euforia rossoblù. I fumogeni dipingono la Tettoia e in lontananza si sentono i fuochi d’artificio.

Ci sono tutti, in Bolognina, i volti di Bologna, questa sera. Ci sono visi dipinti di rosso e blu, ci sono tutti i tratti della nostra Bologna. Che è multietnica e multiculturale. Ci sono bambini, ragazzi, adulti e anziani. Ci sono le nonne e le mamme in videochiamata, papà e nonni seduti sul divano che riflettono sugli schermi dei figli e dei nipoti. Ci sono tutti, in piazza Lucio Dalla, non manca nessuno.

E in questa festa, è il caso proprio di dirlo, anzi gridarlo, soprattutto a chi non ci crede: in questa festa, come tutti i giorni, siamo tutti bolognesi.