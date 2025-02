Festa non autorizzata, chiuso circolo privato a Ozzano

Bologna, 24 febbraio 2025 – Il questore di Bologna Antonio Sbordone ha disposto la sospensione per 20 giorni dell’attività di un circolo privato di via Tolara di Sotto ad Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, a causa di una festa non autorizzata.

Controllo della polizia e dei carabinieri

Nella serata tra il 15 e il 16 febbraio, durante un controllo congiunto della polizia amministrativa e sociale della Questura e dei carabinieri del comando di Ozzano e della sezione operativa della compagnia di San Lazzaro, è stato verificato lo svolgimento di una festa con circa 150-200 partecipanti.

Irregolarità riscontrate

Durante il controllo, gli agenti hanno rilevato circa cinquanta persone che danzavano su una pista da ballo utilizzando un impianto stereo con casse professionali. Inoltre, vi erano vari punti di somministrazione di bevande alcoliche e non, e nessun controllo all'ingresso da parte dell’addetto alla sicurezza, consentendo l’ingresso senza verificare alcun titolo associativo.

Inoltre, è stata richiesta una quota di 25 euro per l'ingresso e la compilazione di moduli associativi senza rilascio di tessere o rispetto delle formalità legali. Queste pratiche configurano l’attività più come un esercizio pubblico (senza licenza) piuttosto che come circolo privato.

Precedenti irregolarità

Già nel 2020 il medesimo circolo fu soggetto a una sospensione di 10 giorni per fatti analoghi e per episodi legati a risse.