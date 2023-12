Festa non autorizzata di notte. Le Scuderie chiuse per 15 giorni

Quindici giorni di chiusura per il locale ’Le Scuderie’ in piazza Verdi: lo ha deciso il questore Antonio Sbordone, secondo l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tutto è iniziato la notte del 26 novembre scorso, quando diversi residenti si sono lamentati con le forze dell’ordine per l’alto volume della musica proveniente dal locale in piazza Verdi, nonostante l’ora tarda. Così, gli operatori della polizia amministrativa e di sicurezza e della polizia locale sono intervenuti per un controllo amministrativo: all’interno dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno scoperto una vera e propria pista da ballo, priva di ingombri e di arredi, in cui era posizionato anche un palco sopraelevato sul quale era installata una consolle.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato la presenza di due dj, uno dei quali era intento a ’mixare’ la musica, mentre l’altro collega incitava i partecipanti a ballare. Durante i controlli è inoltre emerso come il locale fosse privo dell’accordo con il Comune necessario per potere rimanere aperti oltre l’orario di chiusura e di effettuare spettacoli o intrattenimenti.

Considerate le modalità di gestione, il numero di persone presenti al momento del controllo all’interno del locale, la presenza dei due disc-jockey e le modalità di accesso, il questore lunedì scorso ha disposto la chiusura delle Scuderie per una durata di quindici giorni a partire da ieri l’altro. A quanto risulta però il locale resta tuttavia aperto per altre attività, tra cui quella di sala studio, non contenute nella misura emessa dal questore. Lo stop per il noto locale nel cuore della zona universitaria in queste due settimane riguarda dunque il servizio bar, con il divieto di somministrare alimenti e bevande ai clienti.

red. cro.