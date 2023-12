Festa per 12mila nei primi 10 giorni

Sono stati 12mila gli spettatori che hanno partecipato alla festa del Modernissimo, nei dieci giorni di inaugurazione, lo scorso 21 novembre a oggi, per la riapertura. "Ora comincia la grande avventura dei cartelloni mensili– commenta il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli – e quello di dicembre è un buon esempio del Modernissimo che sarà" fra maestri come Ozu, Fellini, Hitchcock, Disney. Ma intanto, oggi alle 18, l’ospite d’eccezione è Francesco Guccini, che presenta l’ultimo disco Canzoni da osteria (che va acquistato da Feltrinelli per partecipare).