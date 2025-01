Festa per i 103 anni del partigiano ’Fracassa’

I 103 anni di ‘Leo, Fracassa’. Sono i soprannomi da partigiano di Tonino Malossi di Castel Maggiore che venerdì scorso ha compiuto 103 anni. E per l’occasione Tonino, ancora in ottimo stato di salute e completamente autonomo, ha festeggiato il compleanno con il figlio Dante e la nipote Maria Catia al centro sociale Pertini di Castel Maggiore con le congratulazioni di tante persone, tra cui il sindaco Luca Vignoli, il presidente del centro sociale Giovanni Santunione ed il presidente dell’Anpi di Castel Maggiore Agostino Francia. Il primo cittadino, da parte del Comune ha donato una targa a Tonino con incisa la frase: "A Tonino Malossi ’Fracassa’, cittadino e partigiano".

Malossi, classe 1922, nato a Bentivoglio, ottenne il diploma di terza elementare ed è stato soldato e partigiano in guerra per poi lavorare come falegname. Professione che gli ha dato tante soddisfazioni. Prestò servizio militare nella sanità a Bologna, con il grado di sergente, dal 7 gennaio 1942 all’8 settembre 1943. Era bersagliere quando arrivò l’8 settembre il "tutti a casa". Poi, dalla primavera del 1944 entrò nella Resistenza, nel battaglione Cirillo della quarta brigata Venturoli Garibaldi, operando a Bentivoglio e Castel Maggiore e in altri comuni limitrofi. Da partigiano, Tonino Malossi ha compiuto anche qualche azione rischiosa e coraggiosa. E forse per questo dopo la guerra si dedicò alla tranquillità del lavoro in falegnameria.

"Una volta, era alla fine del 1944, verso Natale – ricorda Malossi con lucidità –, un gruppo di 3 o 4 soldati tedeschi voleva portare via delle bestie ad alcuni contadini per mangiarle. Uno di questi agricoltori era però un partigiano e ci avvisò. Andammo sul posto in una decina. E riuscimmo a bloccare i tedeschi e ad allontanarli senza troppa difficoltà mentre i contadini, mettevano in salvo le bestie".

E ancora: "I fascisti avevano installato una linea telefonica per comunicare tra loro. Mai di notte con altri andavo a tagliargli i fili. I tedeschi di controcanto misero alcuni soldati dotati di motocicletta per controllare. Ma noi riuscimmo ad eludere la sorveglianza ed a continuare a tagliare i fili".

Finita la guerra, Tonino fece il garzone di bottega in una falegnameria nella località Fabbreria di Bentivoglio e nel tempo ne divenne il titolare. Negli anni duemila si trasferì a Castel Maggiore e, guadagnata la meritata pensione dopo una vita di lavoro, Tonino si mantenne attivo con qualche "ciappino". Quindi si dedicò al gioco delle carte al centro sociale Pertini e alla danza, in particolare la mazurka, di cui è stato ballerino provetto.

p. l. t.