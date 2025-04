Festa per i 104 anni di Mario. Il sindaco: "Va ancora al bar a vedere le gare del Bologna"

Una festa d’eccellenza per un cittadino di eccellenza, il più anziano del territorio di Malalbergo. Sono stati festeggiati, nella frazione di Altedo, alla presenza del sindaco Massimiliano Vogli, i 104 anni di Mario Pini. La festa è stata organizzata dal Centro anziani di Altedo per far sì che Pini potesse festeggiare con parenti e amici. Il 104enne è conosciuto da tutti come Motta, un grande nonché storico tifoso rossoblù tanto che, tra la torta e i fiori, alla festa non poteva mancare la bandiera del Bfc. Erano presenti le figlie, il parroco don Lorenzo. Così il sindaco Vogli: "Motta ad Altedo è un’istituzione, condividiamo il tifo per il Bologna Fc al punto che viene ancora al Caffè Italiano a vedere le partite della squadra del cuore, commenta con estrema lucidità, diciamo che ha una esperienza da vendere in tutti i campi non solo nel calcio, Auguri Motta". Sono state giornate importanti anche per i festeggiamenti, in Comune, delle coppie, ben cinque, che hanno raggiunto i 50 anni di nozze. Una settimana dedicata ai festeggiamenti di cittadini e amori più che longevi, rarissimi.

z. p.