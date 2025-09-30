Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaFesta per i 106 anni, in regalo a Giulia la Divina Commedia
30 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Festa per i 106 anni, in regalo a Giulia la Divina Commedia

Festa per i 106 anni, in regalo a Giulia la Divina Commedia

Il primo cittadino nella Rsa per celebrare l’ex insegnante.

Il primo cittadino nella Rsa per celebrare l’ex insegnante.

Il primo cittadino nella Rsa per celebrare l’ex insegnante.

La cittadina più longeva di Pianoro, e non solo, ha spento 106 candeline. La festa di Giulia Buson, alla presenza anche del sindaco Luca Vecchiettini, si è tenuta a Villa Giulia, casa residenza per anziani di Pianoro Vecchio, dove la Buson vive già da molti anni. Una vita, la sua, dedicata all’insegnamento. Ha scelto di non sposarsi e di non avere figli. Ma quali saranno i segreti di tanta longevità? La neo 106enne fa una vita regolare, mangia di tutto e di più, in modo moderato, quindi anche i dolci. Nella dieta equilibrata non manca mai il calice di vino durante i pasti. Fa ginnastica, da seduta, una mezz’ora tutti i giorni: ama la lettura e l’attualità e segue Daniele Capezzone tutte le sere, nei suoi interventi al talk. Quest’anno per il compleanno ha voluto in regalo il terzo e ultimo volume della Divina Commedia relativo all’Inferno. Paradiso e del Purgatorio li aveva già ricevuto gli anni scorsi. Ha una lucidità e una determinazione che le consentono di decidere tutt’oggi cosa fare e cosa no, compatibilmente alle regole della struttura. Da ex insegnante, le piace studiare, leggere rimanere aggiornata con l’attualità.

"Storie di vita – commenta la direttrice della CRA Ivonne Capelli – che mostrano come sia possibile con i giusti stimoli raggiungere la longevità. Sicuramente sono fattori importanti uno stile di vita salutare, un’alimentazione equilibrata e la presenza di un’equipe sanitaria multidisciplinare che si prende cura tutti i giorni dei loro bisogni fisici, psicologici e sociali. Non dimentichiamo che anche la socialità rimane un aspetto fondamentale per invecchiare bene".

z. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata