Festa per i 106 anni, in regalo a Giulia la Divina Commedia

La cittadina più longeva di Pianoro, e non solo, ha spento 106 candeline. La festa di Giulia Buson, alla presenza anche del sindaco Luca Vecchiettini, si è tenuta a Villa Giulia, casa residenza per anziani di Pianoro Vecchio, dove la Buson vive già da molti anni. Una vita, la sua, dedicata all’insegnamento. Ha scelto di non sposarsi e di non avere figli. Ma quali saranno i segreti di tanta longevità? La neo 106enne fa una vita regolare, mangia di tutto e di più, in modo moderato, quindi anche i dolci. Nella dieta equilibrata non manca mai il calice di vino durante i pasti. Fa ginnastica, da seduta, una mezz’ora tutti i giorni: ama la lettura e l’attualità e segue Daniele Capezzone tutte le sere, nei suoi interventi al talk. Quest’anno per il compleanno ha voluto in regalo il terzo e ultimo volume della Divina Commedia relativo all’Inferno. Paradiso e del Purgatorio li aveva già ricevuto gli anni scorsi. Ha una lucidità e una determinazione che le consentono di decidere tutt’oggi cosa fare e cosa no, compatibilmente alle regole della struttura. Da ex insegnante, le piace studiare, leggere rimanere aggiornata con l’attualità.

"Storie di vita – commenta la direttrice della CRA Ivonne Capelli – che mostrano come sia possibile con i giusti stimoli raggiungere la longevità. Sicuramente sono fattori importanti uno stile di vita salutare, un’alimentazione equilibrata e la presenza di un’equipe sanitaria multidisciplinare che si prende cura tutti i giorni dei loro bisogni fisici, psicologici e sociali. Non dimentichiamo che anche la socialità rimane un aspetto fondamentale per invecchiare bene".

z. p.