Festa per i 25 anni del centro sociale Ilaria Alpi

Primo quarto di secolo di vita per il centro sociale Ilaria Alpi di Ponte Ronca che sabato festeggia un anniversario che in realtà cadeva tre anni fa, nel 2020, quando il mondo era già travolto dalla prima ondata di pandemia. Fondato nel 1995 e dedicato alla giornalista assassinata a Mogadiscio, questo punto di ritrovo e attività intergenerazionale, non vuole perdere l’occasione della ricorrenza e sotto il titolo: Riviviamolo, alle 15,30 di sabato inizia la festa con il saluto del comitato direttivo e gli interventi del sindaco Dall’Omo.