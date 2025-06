Festa per i giovani in biblioteca con Tricarico

’Vivi la tua biblioteca in festa’. Oggi, dalle 18, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto ‘Vivi, immagina e percorri la strada per la Biblioteca: è la tua’, finalizzato all’aumento dell’offerta di spazi per i giovani. Il progetto è iniziato a marzo 2024 e terminerà a fine agosto. Molte le attività realizzate: laboratori di scrittura, giochi da tavolo, podcasting e radio web. "Il bilancio – racconta l’assessore alla cultura Amleto Gardenghi – è positivo. In questi mesi hanno varcato la soglia della biblioteca persone che non ci erano mai entrate. Da settembre, il progetto finisce ma orienteremo le iniziative per essere più vicini ai gusti dei nuovi utenti". Alle ore 18 sarà inaugurata la mostra ‘Black on White’ di John Luis a cura dell’associazione MondoDonna. Alle 18.30 si svolgerà l’evento finale del laboratorio di scrittura ‘Con carte e penna’. A seguire, Pietro Neri intervista Francesco Tricarico, cantautore milanese, che alternerà parti narrative all’esecuzione di alcuni brani.

f. m.