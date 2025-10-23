Festa per il mezzo secolo del nido Anatroccolo: "Un luogo accogliente per generazioni di bambini"

Il nido Anatroccolo di Castel Maggiore ha compiuto 50 anni. Nei giorni scorsi la scuola d’infanzia ha celebrato il mezzo secolo di attività con una festa ricca di iniziative che hanno coinvolto bambini e famiglie. L’evento è stato curato dalla cooperativa Cadiai. La festa (nella foto) è iniziata al ‘Parco del sapere’ con la lettura a cura di Elisabetta Franceschini. Successivamente le attività si sono spostate nella sede del nido, dove è stata allestita la mostra fotografica ‘La comunità che educa’, dedicata alla partecipazione delle famiglie. Qui si sono svolte anche le letture animate dell’associazione Tararì Tararera con ‘Una tribù che legge’. A seguire si sono tenuti i saluti istituzionali con gli interventi di Maria Vittoria Cassanelli, vicesindaca di Castel Maggiore, Fabrizio Mutti, dirigente area servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera, e Giulia Casarini, presidente Cadiai. "Festeggiando i cinquant’anni del nido Anatroccolo – ha detto Cassanelli – rendiamo omaggio ad un pezzo di storia di Castel Maggiore: qui sono cresciute generazioni di bambini, che hanno trovato un luogo sicuro, accogliente e stimolante". "Tra le caratteristiche del nido Anatroccolo – ha affermato Casarini –, come in tutte le strutture Cadiai, l’attenzione all’outdoor education, oggi riconosciuta come elemento fondamentale nello sviluppo dei più piccoli".

p. l. t.