Festa della Repubblica a Bologna, Lepore celebra il 2 giugno dal quartiere del Pilastro

Bologna, 2 giugno 2023 – Cita le riprese di 'Serenata Rap' di Jovanotti assieme alla gloriosa storia del Pilastro, il sindaco Matteo Lepore per legare e celebrare il 2 giugno 2023, gravato dal raccoglimento per le vittime della recente alluvione che ha funestato l'Emilia-Romagna. "Ai ragazzi e alle ragazze del Pilastro dobbiamo regalare l'esempio più alto e tutti i nostri sforzi in questa festa della Repubblica".

Dai giovani al centro alla notizia tanto attesa. "Tra qualche settimana e prima del 2 agosto, come avevamo promesso l'anno scorso ai familiari delle vittime, inaugureremo la caserma del Pilastro qui di fianco, consegneremo a breve le chiavi ai carabinieri".