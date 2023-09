Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ieri pomeriggio non ha partecipato alla festa di Rifondazione Comunista in programma in città. Il segretario ha dovuto rimodulare i suoi impegni e oggi sarà presente alla camera ardente dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, allestita a Roma, a Palazzo Madama, in Sala Nassiriya. Al suo posto all’appuntamento bolognese è intervenuta Daniela Barbaresi, componente della segreteria nazionale

della Cgil.