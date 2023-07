Festa rimandata Slitta il rientro di Zaki: "Ancora due giorni" L’attesa della città

di Chiara Caravelli

Festa rimandata per l’arrivo di Patrick Zaki sotto le Due Torri. Il ricercatore egiziano, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe dovuto arrivare in Italia questa mattina, ma i tempi burocratici per il rilascio dei documenti hanno fatto slittare di qualche giorno il suo ritorno. Ad annunciarlo è lo stesso Zaki attraverso un post sul suo profilo Twitter: "C’è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100%. Stai tranquilla Bologna, arrivo tra un paio di giorni, dobbiamo solo aspettare altri due giorni".

Intanto i città non si fermano i preparativi per la grande festa che accoglierà il ricercatore dell’Alma Mater, a distanza di tre anni e mezzo dall’arresto avvenuto il 7 febbraio 2020 all’aeroporto del Cairo. Tante le novità che aspettano Patrick al suo ritorno: deve ricevere la laurea del Master Gemma sugli studi di genere e delle donne conseguita il 5 luglio scorso in collegamento video dall’Egitto. Dopodiché il sindaco Matteo Lepore gli conferirà la cittadinanza onoraria ottenuta nel gennaio del 2021, mentre si trovava ancora in carcere.

"Siamo molto felici – le parole del primo cittadino – per la liberazione di Zaki. Da più di due anni Bologna è accanto a lui anche quando era ancora uno sconosciuto per l’opinione pubblica. In tanti ci siamo mobilitati ed è stata una battaglia che abbiamo condotto per i diritti umani e la libertà di parola. Gli vogliamo consegnare la cittadinanza onoraria".

Ma non è finita qui. "Abbiamo anche una piccola sorpresa – continua Lepore – il rettore dell’Università, Giovanni Molari, sicuramente avrà contatti con lui e quindi in questi giorni si deciderà il da farsi". Poi spazio ai luoghi che in questi tre anni e mezzo hanno caratterizzato il simbolo della lotta per la liberazione del ricercatore egiziano: dalla panchina sotto il Comune allo striscione appeso a Palazzo D’Accursio insieme a quello per Giulio Regeni e per le donne iraniane. "Lo striscione – dichiara la vicesindaca Emily Clancy – verrà tolto e lo toglieremo insieme a Patrick: sarà un momento di gioia e commozione per la città che non ha mai smesso di lottare per il suo ritorno, la sua libertà. Sarà anche un momento in cui la città vorrà ringraziare un campione instancabile della lotta per la libertà e diritti umani".

La stessa Clancy ha poi parlato proprio della grande festa in onore di Zaki. "Ci saranno – spiega – tutte le persone che hanno tenuto alta l’attenzione sul suo caso, il Comune, l’università, gli enti, Amnesty International, perché questo ha contribuito alla sua liberazione". Un evento che "sarà probabilmente qui in piazza Maggiore", dove Zaki ha più volte detto di voler fare una passeggiata una volta ritornato in Italia. "La stiamo organizzando – ha concluso la vicesindaca – nei prossimi giorni vi daremo notizie".

Sono poche, quindi, le ore che dividono Patrick da Bologna. Quando tutto sembrava perduto (nei giorni scorsi il tribunale di Mansura lo aveva condannato ad altri tre anni di carcere con l’accusa di diffusione di notizie false, ndr), è arrivata la notizia che tutti aspettavano: il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi gli ha concesso la grazia. Da quel momento, la vita di Patrick Zaki e della sua famiglia ha preso una piega ben diversa da quella che si era prospettata solo ventiquattro ore prima. Un’emozione che lo stesso studente egiziano – sempre accompagnato dalla sua famiglia e dalla futura moglie Reny, persone che in tutti questi anni di calvario giudiziario sono rimaste al suo fianco – ha condiviso sui social in un lungo post pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram.

Ora Bologna e Patrick sono pronti ad abbracciarsi di nuovo. Anche se con qualche giorno di ritardo.