Festa dell’Unità 2024 a Bologna: Schlein e de Pascale ospiti. Nessun invito per Renzi

Bologna, 27 agosto 2024 – Riparte la festa dell'Unità per l'ultima volta al Parco Nord. Location invariata, così come i ristoranti, otto come l'anno scorso, ma più concentrata al centro dell'area per lasciare libera la zona verso via Stalingrado ai parcheggi per il Cersaie in Fiera.

Tra le novità, in mezzo a tagliatelle al ragù e tortellini, lo sbarco al Parco Nord del ristorante vegano all'interno dello stand Borgo-Reno e il ritorno al centro della Festa della balera. Tre le sale, la centrale intitolata a Giacomo Matteotti, nel centenario del duo assassinio, quella locale dedicata a Giacomo Venturi, ex assessore provinciale morto in un incidente 10 anni fa, mentre la terza sala avrà il nome di Sofia Stefani, la vigilessa vittima di femminicidio ad Anzola dell'Emilia.

La Festa dell'Unità torna al Parco Nord dal 29 agosto: qui l'apertura dello scorso anno con il sindaco Matteo Lepore e la segretaria Pd Elly Schlein. Nel riquadro, il candidato al centrosinistra Michele de Pascale, tra gli ospiti della kermesse

Date, programma e ospiti

Si parte giovedì fino al 22 settembre con due obiettivi: lanciare la corsa alle Regionali di Michele de Pascale e costruire l'alternativa di governo. Star indiscussa della kermesse sarà proprio il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, presente in tre serate (il 16 con Irene Priolo) con evento clou l'ultima sera, il 22 settembre.

La segretaria Pd Elly Schlein, invece, arriverà alla kermesse Pd il 2 settembre. Tra gli ospiti, il 30 agosto ci sarà l'ex ministro Andrea Orlando, mentre il 3 settembre si parlerà di città con il sindaco Matteo Lepore e il primo cittadino di Milano Beppe Sala e in serata focus sulla fabbrica del programma per le Regionali con il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani e l'assessore Vincenzo Colla. Il 6 settembre sarà la volta di un dibattito a tema Europa con il dem Peppe Provenzano e il senatore Pier Ferdinando Casini.

Il giorno dopo alle 18.30 l'immancabile intervista all'ex segretario Pd Pier Luigi Bersani. Il 20 settembre, invece, ci sarà l'ex governatore Stefano Bonaccini e il 21 settembre la consueta intervista dei caporedattori al sindaco Matteo Lepore. Tante le iniziative su sanità, diritti delle donne, la giustizia, la raccolta delle firme contro l'autonomia differenziata, l'ambiente, il lavoro e il salario minimo. In costruzione un dibattito con i vari esponenti regionali del campo largo, ma non ci saranno i big, come Giuseppe Conte e Carlo Calenda, ospiti alla Festa nazionale. Nessun invito a Matteo Renzi (che sarà nelle Marche) e molto probabilmente non ci sarà Romano Prodi, ospite a Reggio Emilia.

Mazzoni: “Obiettivo costruire alternativa”

"Il Pd è impegnato a costruire l'alternativa. Il nostro obiettivo è dare il via alla compagna elettorale per le Regionali che sarà immediatamente dopo la Festa. Saranno presenti tutte le forze politiche con le quali stiamo costruendo l'alleanza", conferma Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd. "Ci sarà tanta cultura, tanta politica , locale e nazionale, tenendo alta l'attenzione sulla sanità, tema per noi tra i più importanti", dettaglia la responsabile del Programma Marilena Pillati. Lancia l'ultimo capitolo Pd al Parco Nord il responsabile Lele Roveri: "È per noi una grande occasione restare un altro anno qui nella nostra casa. Ma l'anno prossimo saremo a Caserme Rosse".