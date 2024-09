Bologna, rivoluzione tra i tortellini: alla Festa dell’Unità arriva il ristorante vegano

Bologna, 28 agosto 2024 – Un marziano al Parco Nord. Si perché l’annuncio col sorriso di Lele Roveri (organizzatore della Festa) dello sbarco di un ristorante vegano ha spiazzato le certezze di chi per 50 anni ha cucinato tagliatelle al ragù e tortellini. Ma si sa, i tempi cambiano. E, così, quest’anno, la risposta al dibattito sullo strapotere della mortadella in città, è una nuova rivoluzione gastronomica che andrà in scena nell’edizione 51 della kermesse: il locale Borgo-veg.

La ’sezione’ vegan-vegetariana sarà all’interno dello storico ristorante ’Pesce Borgo’, gestito con successo dal Gilberto Gigli, 69 anni, e volontario da quando ne aveva 16.

“La richiesta di cibo vegano e vegetariano è ormai notevole – dice Gigli – quindi dobbiamo aggiornarci. Un’eresia a Bologna, patria dei tortellini? Forse, ma si deve essere pronti a cambiare. L’idea, in verità, l’abbiamo sperimentata in piccolo alla festa di Borgo Panigale, con una linea ’veg’ ridotta. Una volta al Parco Nord abbiamo deciso di replicare in ’grande’".

La cuoca del ’Borgo Reno’, Mirella Santi, 67 anni, e 50 anni di carriera da volontaria alla Festa dell’Unità, apre le porte del ristorante vegano, annunciando i piatti del menu. Come antipasto, al posto dei consueti taglieri di mortadella, salame e prosciutto, entrano nel menu calzoncini alle verdure e un’insalata fredda. Come primi, si potrà scegliere tra le ’rose rosse’, pasta vegana, con funghi e patate e crema di piselli, e il piatto re, i tortelloni verdi con zucca e patate, pronti a lanciare l’alternativa ai nostrani tortellini, con due tipi di condimento: salvia e mandorle, oppure (in versione vegetariana) cacio e pepe.

Per i secondi, niente carrelli dei bolliti, ma hamburger di ceci e melanzane o, in alternativa, hamburger di quinoa con zucchine.

"È una questione di rispetto aprire le porte del ristorante vegano", dice Roveri. Gli fa eco la chef-volontaria Santi: "Quando ho iniziato a lavorare nei ristoranti alla Festa dell’Unità non me lo sarei mai immaginato. Ma oggi essere vegani o vegetariani non è più una moda, ma una scelta di vita, per cui è giusto adeguarci. Il primo test l’abbiamo fatto al Parco Cevenini, con un piccolo spazio veg, poi il consigliere Antonio Mumolo ci ha detto: ’Perché non lo fate anche al Parco Nord’? E così abbiamo deciso di lanciarci".

Ma attenzione, prima di buttarer il cuore oltre l’ostacolo, Mirella ha voluto fare una prova tecnica. E ha invitato i volontari storici a cena per provare il menu. "È stato promosso da tutti", sorride la cuoca, mettendo al tappeto anche i più scettici.

Di certo, se l’esperimento funzionerà, Borgo veg potrebbe tornare anche l’anno prossimo. Anno in cui la Festa – conferma Roveri – traslocherà al parco Caserme Rosse di Corticella.

"Sono stato sorpreso anche io di rimanere qui, al Parco Nord. Ma è un fatto positivo, perché ci dà un anno in più per fare le cose bene. La politica oggi costa e non si possono fare passi falsi. In ogni caso per la nuova sede, le Caserme Rosse, eravamo pronti, infatti avevamo la pianta della festa già fatta, che comunque sarà utilizzata nell’estate 2025", conclude Roveri.