Feste abusive in due circoli privati: il questore ne ordina la chiusura

Bologna, 30 settembre 2025 - Due circoli privati di via Calzoni sono stati chiusi a seguito dei controlli disposti dalla Questura, in quanto organizzavano spettacoli abusivamente senza essere in possesso delle relative licenze.

Nella serata di sabato 27 settembre scorso, il personale della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, durante dei servizi di controllo effettuati unitamente al reparto commerciale della polizia locale, ha appurato che in due circoli si svolgevano serate danzanti e d’intrattenimento non autorizzate con circa una trentina di persone, con impianti di diffusione sonora e con utilizzo di casse e dj set.

In uno dei due circoli era presente anche un punto di somministrazione di bevande alcoliche a pagamento e chi voleva entrare doveva pagare una quota associativa di circa 5 euro, oltre a un ulteriore biglietto sempre di 5 euro senza alcun diritto alla consumazione. In entrambi i circoli, la maggior parte degli avventori non erano soci.

Dai controlli sono emerse diverse irregolarità da parte dei gestori, motivo per cui entrambi i circoli sono stati chiusi per salvaguardia dell’incolumità, della sicurezza e della moralità degli avventori e garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico. Il Questore ha così disposto la sospensione di 15 giorni per il circolo in cui si vendeva alcol, mentre l'altro è stato sospeso per 5 giorni.