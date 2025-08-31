Feste dell’Unità, addio gigantismo. Volontari e liscio per stare nel budget

Le feste dell’Unità resistono, ma cambiano, si ridimensionano, diventano a misura del partito e dei volontari di oggi. Ciò nonostante, in Emilia-Romagna, terra di Pd e sinistra, le kermesse dem (che compiono 80 anni) continuano a essere un orgoglio per il partitone che fu. Igor Taruffi, bolognese, e responsabile Organizzazione del Pd, la buttà lì alla presentazione della kermesse nazionale dem di Reggio Emilia, al Campovolo: "Le feste dell’Unità sempre in Emilia-Romagna? Credo ci siano tutte le condizioni per fare diventare questo un appuntamento nazionale che rimane fisso nella sua definizione". Una novità? Non proprio. Considerando – spiega Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd – "che da dieci anni le feste nazionali si fanno qui da noi". Bastano due dati per capire quanto l’Emilia-Romagna sia lo zoccolo duro di queste manifestazioni: "A fronte di 450 feste in tutta Italia, poco meno della metà, 200, si fanno nel nostro territorio", ricorda Tosiani.

Certo, non sono più le feste di una volta. Abbandonata la grandeur dei vecchi tempi (negli anni Ottanta, in Italia, le feste erano 8mila!) che prevedevano location sterminate, oggi si punta a luoghi più intimi, con meno metri quadri e ristoranti ’veraci’, magari con meno coperti, gestiti da volontari, senza la presenza della ristorazione privata.

"Rispetto all’epoca delle grandi feste, dove aspettavamo l’arrivo delle persone, oggi il Pd alle persone va incontro. E, quindi, punta su luoghi più raccolti, magari in quartieri popolari, o in periferia, in montagna, in aree dove non si facevano più", sintetizza Tosiani. Vede il bicchiere mezzo pieno pure Taruffi: "Le kermesse comunque non diminuiscono, anzi aumentano del 20%". Pensando all’Emilia–Romagna, in effetti, torna la festa di Piacenza, questo weekend c’è quella di Riccione e si rifarà la festa provinciale a Parma (a Fidenza). Insomma cambia il mondo e cambia anche la pelle delle feste Pd. Più diffuse, magari, ma anche più piccole e, sopratutto, sostenibili. Lo diceva anche Alberto Moravia: "I festival dell’Unità hanno il vantaggio di combinare in sé tre idee base. Quella della festa cattolica, quella del Soviet e quella del mercato". E, senza più il finanziamento pubblico ai partiti, se manca l’ultimo elemento è un problema. Non si può più sfidare la sorte, con leggerezza, "sperando di recuperare l’anno dopo una festa andata male", spiega Lele Roveri, storico organizzatore della festa dell’Unità di Bologna, che ammette che non si può più fare a meno di guardare gli utili e di considerare la manifestazione Pd alla stregua di un’azienda.

Per questo, dalla storica location, immensa, del Parco Nord, alla periferia di Bologna, sede per 51 anni degli eventi Pd, la Federazione più grande d’Italia ha preso la decisione necessaria e sofferta di traslocare in un piccolo parco a Borgo Panigale, in mezzo ai palazzi di periferia. Tempi lontani, quando nelle cucine erano arruolati 12mila volontari, mentre oggi sono 2.500. Da qui, la trasformazione. La festa di Bologna abbandona luna park, ruote panoramiche e i tanti ristoranti etnici (privati) che coloravano il Parco Nord. Una tendenza, quella della feste mini, che segna la fine dell’epoca dei grandi comizi politici (indimenticabili le folle oceaniche per Berlinguer), ma anche dei mega concerti anni Novanta.

Le feste diventano "formato famiglia", con la balera, le bandiere Pd e un po’ lo spirito delle origini sebbene tra tortellini e cappelletti, spunti anche il tiramisù vegano. Un trend che riguarda Bologna, ma anche Modena che, lasciata la sede di Ponte Alto con giostre e spazi immensi, ha traslocato prima vicino all’Ippodromo e ora nel nuovo spazio (ridotto) accanto al Palapanini. Copione simile a Ravenna: la Festa dell’Unità dal Pala De André si è spostata, di poco, al Tiro a Segno,con spazi dimezzati.