Feste d'estate a Budrio: Musica, Stand Gastronomici e Divertimento

Fine estate ricca di eventi a Budrio e frazioni. Ci si avvia verso la 48esima Festa d’Estate alla Pieve di Budrio in programma il 25-26-27-28 agosto presso la parrocchia dei santissimi Gervasio e Protasio, in via Pieve 2. Budrio ritorna con una grande Pesca, i gonfiabili per i bambini, stand dei dolci e dei gelati, mercatino dell’usato, le mitiche crescentine e lo stand gastronomico con le sue specialità. A seguire, per festeggiare in compagnia l’arrivo di settembre, dall’1 al 4 settembre, la 24esima Festa di San Gregorio Magno a Dugliolo di Budrio (nell’area parrocchiale). Durante la festa sarà presente uno stand gastronomico, con servizio anche da "asporto", dove gustare le "Costoline alla Dugliolese". Sarà presente anche la Pesca di beneficenza e uno spazio bimbi con gonfiabili. Ogni sera musica.

z. p.