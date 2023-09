Feste in San Mamolo e Bolognina

Bis di appuntamenti con il divertimento stasera. Tra balli, dj set e locali aperti.

Da San Mamolo alla Bolognina.

Si parte – con il contributo di Ascom – Confcommercio e il patrocinio del quartiere Santo Stefano – con la seconda edizione della ‘Notte Bianca in San Mamolo’, dalle ore 19 fino alle 24, nella prima parte di Via San Mamolo fino a via dell’ Osservanza.

I locali aderenti resteranno aperti fino a mezzanotte e presenteranno le loro specialità e durante la serata ci saranno dj set, animazione, spettacoli e tanto divertimento.

Un altro appuntamento

da non perdere, sempre stasera, è dalle 18 alle 24 in Bolognina, tra via

Matteotti e via Ferrarese.

L’evento, nel cartellone di ‘Bologna estate’, regalerà tante danze con balli di gruppo, dj e scuole di ballo,

con il contributo di Ascom- Confcommercio e il patrocinio del quartiere Navile.