Feste senza neve, i turisti disertano il Corno

Uno dei principali obiettivi che la Corno alle Scale srl si era prefissata quando aveva ottenuto la gestione del comprensorio montano situato nel comune di Lizzano, era quello di rilanciare tutto il comparto turistico dell’Alto Reno, utilizzando l’attività sciistica come volano. L’anno scorso, grazie alle abbondanti nevicate, l’operazione aveva addirittura superato il suo obiettivo, mentre quest’anno i problemi sono notevoli a causa del clima invernale che non arriva.

Tutto questo sta avendo ripercussioni importanti dal punto di vista economico per tutte le attività della zona. Istituzioni pubbliche e i privati coinvolti si stanno interrogando su come intervenire per uscire da un periodo di difficoltà in attesa che le piste tornino ad imbiancarsi. "Dobbiamo distinguere due situazioni – spiega il presidente della Corno alle Scale srl Flavio Roda – che sono differenti alla radice. Da una parte ci sono le 100 persone che, a diverso titolo, lavorano per la stazione sciistica. Per loro il danno è immediato perché stiamo parlando del loro quotidiano, mentre per noi che gestiamo gli impianti la questione ancora non si pone perché tecnicamente la stagione non si è ancora conclusa e noi speriamo che presto si possa tornare a sciare. Solo in primavera potremo effettivamente quantificare le perdite generate dal fatto che in queste feste non ci sia stata la neve". Anche per l’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi è prematuro parlare di tavoli di confronto, sebbene il problema esista e desti preoccupazione negli uffici della regione: "Non credo sia opportuno – dice – confrontarsi su situazioni che tra una settimana potrebbero essere completamente diverse. E’ chiaro che se tra un mese lo scenario dovesse essere quello attuale, allora ci confronteremo e vedremo come risolvere un problema che, a cascata, ne genera altri dal punto di vista economico. Uno dei nostri obiettivi è quello di fare in modo che le stazioni sciistiche non siano attive solo nei mesi invernali, ma propongano anche una valida offerta turistica negli altri mesi dell’anno".

L’amministrazione comunale di Lizzano in Belvedere invita tutti a non utilizzare toni allarmistici e ad aspettare che sulla stagione scendano i titoli di coda prima di arrivare a delle conclusioni affrettate. "Intanto i 100 lavoratori meritano il rispetto di tutti – dichiara il sindaco lizzanese Sergio Polmonari – e non il sentirsi costantemente dire che la loro occupazione è a rischio per il riscaldamento climatico o per altre ragioni difficilmente dimostrabili. Abbiamo trascorso periodi di inattività a causa del covid e abbiamo comunque trovato delle soluzioni. Noi montanari siamo abituati a fasciarci la testa solo quando si è rotta e anche ora prima di sparare sentenze sarebbe bene attendere almeno un altro mese. Sappiamo che la Regione ha un’attenzione particolare per le realtà come la nostra, per cui sappiamo di avere a che fare con interlocutori seri e affidabili".

Massimo Selleri