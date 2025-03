Festival antifascista, laboratori e incontri

Venerdì 4, sabato 5 e domenica aprile il circolo Arci San Lazzaro ospiterà la prima edizione del Faff – Festival Antifascista Franco Fanizzi, un’intensa tre giorni dedicata all’antifascismo e alla memoria del presidente Franco (foto sotto, gli organizzatori). Venerdì alle 17 Walter Massa e Rossella Vigneri, presidenti di Arci nazionale e di Arci Bologna parleranno dell’antifascismo, poi nella serata concerti che vedranno protagonisti i Cous Cous a Colazione e i Ponzio Pilates. Sabato tra le varie sale del circolo conferenze e dibattiti. Dalle mondine di Bentivoglio alla nuova edizione dei ‘Quaderni del Savena’ dedicata all’80esimo della Resistenza. Non mancheranno i laboratori a cura di Greenpeace, Libera Bologna, PIazza Grande e Labù. Domenica altri incontir, laboratori e due documentari (Flora e Le ali non sono in vendita) e uno spettacolo teatrale (Mimma) integreranno il programma.