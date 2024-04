Festival Crudo, la città che danza

‘Generare’ è il concetto alla base della terza edizione di Crudo, festival di danza contemporanea e performing arts a cura di Leggere Strutture Art Factory, che sarà ospitato dal Dehon il 10-11 e 17-18 aprile, con un appuntamento anche al Parco 11 Settembre. E non solo perché, come si evince dal titolo, ha l’obiettivo di mettere in risalto giovani danzatori e coreografi (e quindi lavori ‘crudi, ancora da scoprire), ma anche perché la rassegna di quest’anno è dedicata a un nuovo progetto. Verrà infatti realizzato il ‘Leggere Strutture Hub’, un nuovo centro artistico e culturale che sorgerà al posto della Bocciofila di via Zanardi 230, grazie al Patto di co-progettazione condivisa con il Quartiere Navile. Un progetto che – ci tiene a sottolineare Donato Di Memmo, direttore del quartiere – "è stato svolto con la piena collaborazione di tutti i residenti anziani che frequentavano la bocciofila, un segnale molto incoraggiante".

Il Festival sarà dunque un trampolino di lancio per la campagna di crowdfunding che verrà lanciata su Ginger per coprire i fondi di ristrutturazione dello spazio. "Un luogo che prenderà vita l’anno prossimo e che spero possa diventare uno dei punti di riferimenti centrali delle arti multidisciplinari: musica, danza, teatro, stand-up comedy, uno spazio per i giovani artisti del territorio e un punto di ritrovo per i cittadini" dichiara Mattia Gandini, direttore artistico di Leggere Strutture Art Factory. Ogni serata verrà introdotta da artisti di eccellenza nel mondo musicale bolognese. Si parte il 10 alle 21 con con un cameo del direttore d’orchestra e violinista Valentino Corvino, a cui seguiranno le performance Tandem Triple Bill. Il giorno dopo sarà il turno dello spettacolo di danza Cinetico di Elena Bonelli ed Elena Ballestracci con focus sul movimento come motore dell’essere umano. Ad aprire la serata sarà la cantante Cristina Renzetti. Il 14 aprile ci si sposta al Parco 11 Settembre per lo spettacolo in urbano Terzo Compendio, partiture fisiche di Anna Albertarelli, performance di integrazione di danza e disabilità, dal laboratorio CorpoPoetico. L’edizione si chiuderà il 18 con l’introduzione dell’interprete Cristina Zavalloni (in foto, in alto) e la danza contemporanea del coreografo e danzatore Carlo Massari, che presenta Metamorphosis | Larva.

Alice Pavarotti