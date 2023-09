Festival De.co, forum e incontri sulla vitivinicoltura locale

Il Tramonto DiVino ritorna a Bologna dopo un’assenza di otto anni, portando con sé un tour del gusto regionale che celebra e promuove i vini e le altre prelibatezze locali. L’appuntamento è fissato per giovedì, dalle 19,30 alle 23,30 in piazza San Francesco. Per 25 euro, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare una vasta selezione di prodotti gastronomici al 100% emiliano-romagnoli. Il biglietto d’ingresso include anche una visita guidata che condurrà gli ospiti attraverso quella che si può definire l’"arena del gusto". In particolare, lo chef Mario Ferrara, in rappresentanza dell’associazione CheftoChef EmiliaRomagnaCuochi, proporrà un’esperienza gourmet fatta su misura per le Due Torri. Quest’anno, la festa offre anche l’opportunità di presentare il progetto di coinvolgimento nel programma De.Co Bologna. Uno stand dedicato sarà allestito per mettere in evidenza la vitivinicoltura locale, un settore che si distingue per l’impegno verso pratiche più sostenibili dal punto di vista ambientale. Il marchio De.Co (Denominazione Comunale d’Origine) ha da tempo rappresentato uno strumento fondamentale per mettere in luce le tipicità locali.

Durante le presentazioni, un talk show sarà condotto dal presidente della commissione De.Co, Duccio Caccioni, e dalla presidente di Slow Food Condotta Samoggia e Lavino, Raffaella Melotti. Ad arricchire il dibattito, amministratori locali e produttori vitivinicoli delle colline occidentali della città. L’assessore Ara ha espresso l’auspicio di "una rinascita agricola di qualità in un paese in cui solo il 2% della popolazione lavora nel settore". "Ricordiamo il percorso dei nostri prodotti – ha aggiunto la vice presidente dell’Unione Reno Lavino Samoggia, Raffaella Cinti – e spieghiamo alle persone che il nostro territorio è ricco di vino".

Nicola Maria Servillo