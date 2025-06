Festival dei Portici, apre ’Desidera’

Una mongolfiera luminosa che si alza nel cielo, mentre corpi di danzatori si muovono su un’asta che oscilla, raccontando di fragilità e potenza, di anelito al cielo, di materia e immateriale, di voglia di volare: si chiama ’Desidera’ lo spettacolo di danza aerea della Compagnia dei Folli in programma oggi alle 19,30 e alle 21,30 al Cimitero Monumentale della Certosa. L’iniziativa è uno degli appuntamenti principali della giornata di apertura della terza edizione del ’Bologna Portici Festival’, l’evento promosso dal Comune di Bologna, con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Fondazione Bologna Welcome. Lo spettacolo, accompagnato dall’arpa di Marianne Gubri e dai suoni elettronici di Roberto Passuti, mette in scena un racconto di speranza e resilienza, anche nei momenti di maggiore incertezza e fragilità.