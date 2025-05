Festival dei Portici, omaggio a Massimo Osti

Palazzo Pepoli sotto i riflettori del Bologna Portici Festival, che dal 4 all’8 giugno, in vari luoghi della città, (il 7 ci saranno passeggiate dal Treno della Barca ai portici di San Luca, con l’apertura eccezionale della Chiesetta della Santissima Annunziata) celebrerà con 40 appuntamenti gratuiti il nostro Patrimonio dell’Umanità Unesco di 62 chilometri. Cinque giorni intensi che per il palazzo storico, sede del Museo della città, significheranno anche l’inaugurazione di un nuovo spazio dato alle esposizioni.

Palazzo Pepoli

Il nuovo ingresso del Palazzo è ora al civico 10 e, varcando la soglia della reception, si volta subito a sinistra per accedere alle nuove sale espositive che portano fino alla precedente entrata: proprio qui dal 7 giugno inaugurerà la mostra ’Ideas from Massimo Osti. From Bologna, Beyond Fashion’, che a vent’anni dalla scomparsa dell’ engeneering designer bolognese, come veniva chiamato l’inventore di C.P. Company e Stone Island, lo celebra per la prima volta in città, con un viaggio nel suo stile rivoluzionario. La preview sarà il 6 giugno (su prenotazione) ed è preceduta dall’incontro ’La rivoluzione di Massimo Osti: da Bologna, oltre la moda’ con Lorenzo Osti, Francesca Ragazzi ed Enrico Brizzi. La cultura della moda si addice al Palazzo ed ecco che per ospitare l’installazione haute couture dalla collezione di Cecilia Matteucci, si sale ai piani alti, alla sala della Cultura, dove il 7 e 8 giugno si potranno ammirare alcuni abiti preziosi. Sempre a Palazzo Pepoli prendono vita tre incontri a cura di Roberto Grandi, dal titolo ’Prospettiva Bologna. Tra narrazioni e identità’, a cominciare dal 4 giugno, quando la figura ricordata sarà quella di Carlo Maria Badini, storico sovrintendente del nostro Teatro Comunale.

Piazza Maggiore

Si intitola ’Insindacabili. Dozza, Fanti, Zangheri, Imbeni: la cura del bene Comune’ la serata condotta da Marianna Aprile e Luca Bottura che il 6 giugno inaugurerà alle 21,30, il palco di piazza Maggiore che inizia la sua lunga estate: ricorderanno, giocando col pubblico e con gli ospiti chiamati sul palco - Matteo Caccia, Michela Ponzani e Cuoro- i quattro sindaci che hanno plasmato l’immagine e l’immaginario della città. Domenica 8 alle 21,30 protagonista il Festival Respighi Bologna con l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti diretta da Matteo Parmeggiani. Fuoriprogramma l’11 giugno con il Viaggio a Stranalandia, dedicato a Stefano Benni e Pirro Cuniberti: sul palco l’attrice Angela Finocchiaro.

Piazza della Pace

e stadio Dall’Ara

’Lo scudetto di 100 anni fa’ è l’incontro del 4 giugno alle 21,15, con Carlo Caliceti e Riccardo Brizzi, moderati da Sabrina Orlandi. A seguire ’Le mille bolle rossoblù’ uno spettacolo unico con la magia di una cascata di bolle di sapone che scende dalla Torre di Maratona illuminata di rossoblù. Il 5, invece, concerto del cantautore Fausto Carpani con il Gruppo Emiliano.

Certosa

Una mongolfiera luminosa che si alza nel cielo, come una luna d’argento: un’immagine di potente suggestione che si materializzerà davanti agli occhi del pubblico in Desidera, spettacolo di danza aerea in programma mercoledì 4 e giovedì 5 giugno (ore 19.30 e 21.30) sullo sfondo del Cimitero Monumentale della Certosa.

Giardini Margherita

Dal 6 all’8 giugno sarà visibile alla Centrale Re Use With Love, l’installazione …E io ti chiamerò la rossa dell’architetta e artista slovena Simona Muc, in arte Niti Niti, omaggio ai colori di Bologna e ai 666 archi dei portici di San Luca.