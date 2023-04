Festival dei sapori al top Oggi si chiude in bontà

Non c’è due senza tre. Prosegue per tutta la giornata di oggi Cibò. So good, il Festival dei sapori d’Italia a palazzo Re Enzo. La manifestazione ideata da Gruppo Atomix – e su cui l’Ascom ha scommesso da subito –, ieri ha toccato presenze record di visitatori: tantissimi pure i turisti, molti stranieri, alla scoperta dei sapori del nostro Paese. Non solo. Per la sua quinta edizione, infatti, Cibò ha puntato su tre temi principali. I Borghi più belli d’Italia, la Ciclovia Appenninica e le De.Co., quelle Denominazioni comunali d’origine che raccontano un territorio attraverso prodotti-simbolo: dagli inimitabili tortellini sotto le Torri, ad esempio, alla Brazadela Tonda di Crevalcore, per allargarsi nel territorio metropolitano. La kermesse è stata inaugurata venerdì sera, con i saluti del sindaco Matteo Lepore. Per il debutto anche una cena che è stata un vero viaggio nel tempo attraverso una tortellinata in cui sono state rielaborate storiche ricette, fino a quella tradizionale del tortellino depositata dal sindaco Zangheri nel 1974. Sempre venerdì sera si sono accesi i fuochi delle isole del gusto e della Bologna Food Court, dedicata allo street food made in Bo. Crescentine e panini con la mordella hanno portato a un vero pienone anche per tutta la giornata di ieri, così come la Gin Lounge ha attirato tantissimi giovani all’ora dell’aperitivo, nonostante la giornata non facile per gli spostamenti e molti mezzi pubblici deviati.

Oltre ai prodotti tipici regionali, cuore dell’evento è anche il turismo slow, fra natura e borghi, e sostenibile. Segue questa filosofia anche l’accordo con Trenitalia Tper: viaggiando in treno è possibile avere uno sconto del 20% da utilizzare nelle Isole del Gusto. Oggi dunque il gran finale (dalle 11 alle 22), con il mercato dei sapori e tanti eventi: alle 14, la degustazione di spumanti dei Colli bolognesi; alle 17 uno storycooking con la De.Co. Carciofo violetto di San Luca e, alle 18, un incontro su Appennino e benessere. Ingresso libero. Info: www.festivaldeisaporiditalia.it