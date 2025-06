Festival dei Vignaioli indipendenti. Manifesto e patto con il Biografilm

Un ’antipasto’ perfettamente riuscito, quello andato in scena pmercoledì socrso, nel Chiostro del Complesso di Santa Cristina ’della Fondazza’, tra Biografilm festival (che si conclude domani) e Mercato dei Vini dei Vignaioli indipendenti. La degustazione di una selezione di prodotti ha preceduto la proiezione del film The Mountain Won’t Move di Petra Seliškar. Un modo per consolidare il rapporto che i Vignaioli intrattengono ormai con la città di Bologna e il suo tessuto economico e culturale.

L’appuntamento è stato l’occasione per presentare il manifesto ufficiale della 14ª edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, realizzato dall’illustratrice bolognese Sarah Mazzetti. "Per l’illustrazione del Mercato sono partita dal lavoro intorno all’uva e ai vigneti, soggetti che nei poster degli anni precedenti non erano stati protagonisti, perché ho pensato fosse importante tenere insieme l’ambiente naturale e il vino", ha spiegato Mazzetti. Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti FIVI si terrà dal 15 al 17 novembre 2025 per il terzo anno di fila – su quattordici edizioni totali – nei padiglioni di BolognaFiere.