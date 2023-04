Festival del circo, sotto il tendone artisti provenienti da tutto il mondo

Si appresta a prendere il via la sesta edizione di ’ArtinCirco’ . La seconda manifestazione in Italia per qualità e da anni sostenuta e riconosciuta dal ministero della Cultura, presenta un ricco cartellone di spettacoli con compagnie italiane e internazionali provenienti da Svizzera, Argentina, Brasile, Repubblica Ceca, Francia e Cile, per un totale di 51 appuntamenti tra aprile e agosto. Sono ben cinque le località coinvolte quest’anno: Ozzano (da questa domenica al 7 maggio), davanti al municipio con tendone e punto ristoro; Settefonti (frazione collinare di Ozzano), con spettacoli circo-teatro all’agriturismo ‘Dulcamara’ e uno spettacolo itinerante di circo musicale nel Parco naturale dei Gessi e dei Calanchi dell’Abbadessa da questa domenica e fino al 21 maggio; Castel San Pietro il 3-4 giugno, in piazza XX settembre; Ca’ de Fabbri (frazione di Minerbio) il 18 luglio e la chiusura a Minerbio il 22 agosto, in piazza ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’.

"Il programma di Ozzano - descrivono Nando e Naila, i direttori artistici del festival - avrà numerose novità quest’anno per tutto i giorni e in particolare per la fascia di età tra i 12 e i 20 anni, la più difficile da coinvolgere". Tanti i ragazzi e le ragazze delle scuole di circo dell’Emilia-Romagna pronti a stimolare la creatività del pubblico. Oltre al ’Gran Cabaret’, saranno presenti anche compagnie e artisti storici del circo contemporaneo e di strada come: Lorenzo Crivellari in solo, Diego Draghi e i suoi ’Giullari del Diavolo’, la compagnia Baccalà, i brasiliani della ’Dela Praka’, Alekos. Tanti gli spettacoli per i più piccoli, tra cui le bolle di sapone, i clown, i giocolieri, e i giochi col fuoco. Grande attesa per le band locali e le due bande cittadine di Ozzano. Federico Cibin ha poi presentato il premio "Colpo di fulmine", che descrive come "un tentativo di creare un senso estetico e critico negli spettatori più giovani e per creare nuovo pubblico di addetti e appassionati". "Stiamo mettendo – continua Cibin - delle fondamenta sempre più solide a questo percorso di cui siamo molto orgogliosi. ’ArtinCirco Aps’, promuove l’ecosostenibilità e l’inclusività, con l’obiettivo di creare una bella atmosfera che includa più persone possibili". L’assessora alla Cultura di Ozzano, Elena Valerio, ha descritto la manifestazione come "un grande abbraccio ai cittadini, alla cultura e alle realtà commerciali e produttive". "Ci auguriamo che anche quest’anno possa essere l’evento che segna l’inizio di tanti spettacoli di qualità e con tanta partecipazione" - ha aggiunto Fabrizio Dondi, assessore alla Cultura di Castel San Pietro Terme. Per info e prenotazioni contattare il 3427736730.

Giovanni Di Caprio