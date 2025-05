Festival della poesia serba e macedone tra parchi e piazze

‘Con-Versi-Amo con il mondo’. A Castel Maggiore seconda edizione oggi e domani del festival di poesia internazionale con ospiti Serbia e Macedonia del Nord. Il festival si svolgerà nel Pas (Parco del sapere Ginzburg), via Bondanello; nel teatro Biagi D’Antona, via La Pira e nel centro di lettura L’Isola del tesoro, via Lame a Trebbo di Reno. "Quest’anno – dice il Comune in una nota –, la direzione artistica della poetessa Claudia Piccinno e lo staff costituito intorno al progetto, orientano il dialogo interculturale a Serbia e Macedonia del Nord, con gli interventi dei belgradesi Milica Jeftimijevic Lilic e. Miloš Jankovic e dei macedoni Borche Panov e Daniela Andonovska-Trajkovska. Insieme ad essi, gli italiani Alessandro Ramberti, Stefano Caranti, Ester Cecere, Cinzia Demi e il pittore Maurizio Caruso".

L’evento si aprirà alle 11 nel Pas, con Livio Muci, esperto di letteratura dei Balcani, e letture di poesie da parte degli autori Milica Jeftimijevic Lilic, Miloš Jankovic, Daniela Andonovska Trajikoska e Borche Panov. Nell’occasione è stata allestita un’esposizione di Maurizio Caruso.